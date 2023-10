Tumori, scoperto un nuovo farmaco che ripristina la risposta immunitaria: lo studio dagli Usa

di Redazione web

Un nuovo farmaco, sperimentato sui topi, si è dimostrato efficace nel ripristinare la capacità del sistema immunitario di contrastare attivamente diversi tipi di tumori, rallentandone la crescita, prolungando la vita e aumentando l'efficacia delle altre terapie. Lo studio, pubblicato sulla rivista Cancer Cell, si è basato su una molecola già prodotta in maniera naturale dal corpo e che degrada un composto tossico prodotto dalle cellule cancerose, potenziandola poi in laboratorio per farla rimanere più a lungo in circolazione.

Sono già in corso ulteriori test per valutare la sicurezza del farmaco e gli autori della ricerca sperano di far partire presto gli studi clinici sull'uomo. I risultati, al momento, sono promettenti: il farmaco ha riportato le tossine a livelli normali e ha riattivato il sistema immunitario in modalità di attacco.

Il farmaco

Lo studio è stato condotto dall'Università del Texas ad Austin, e si è basato su una molecola che è già prodotta in modo naturale dal corpo umano, potenziandola in laboratorio per farla rimanere più a lungo in circolazione.

Inoltre, questa modifica genetica porta anche alla perdita di 2 geni chiave: «In questo modo, il cancro perde i freni che normalmente gli impediscono di crescere in modo incontrollato - ha spiegato il dottor Everett Stone, che ha guidato lo studio - e, allo stesso tempo, disarma le forze di polizia del corpo, diventando molto più aggressivo e maligno». I ricercatori si sono quindi rivolti ad una molecola normalmente prodotta dal corpo, modificandola per aumentare la sua capacità di distruggere il composto tossico Mta. «Se iniettassimo solo la molecola naturale, verrebbe eliminata entro poche ore», dice Stone. «Nei topi, la nostra versione modificata rimane in circolazione per giorni e negli esseri umani durerà ancora più a lungo». I risultati sono promettenti: il farmaco ha riportato le tossine a livelli normali e ha riattivato il sistema immunitario in modalità di attacco.

I ricercatori sperano di poter avviare la sperimentazione umana al più presto.

