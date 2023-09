Tumori, "dieta mima digiuno" efficace per combatterli secondo uno studio italiano: ecco come funziona

Uno studio tutto italiano che mira a dimostrare l'efficacia della Dmd, ovvero la dieta mima digiuno, nel ridurre il rischio di tossicità cardiaca associata all'immunoterapia utilizzata nel trattamento di melanoma e tumori polmonari.

L'alimentazione è da sempre un fattore incredibilmente importante e considerato a più riprese dalla scienza per i suoi effetti sul corpo. In questo caso, il regime alimentare sembra proteggere dal pericolo di sviluppare miocarditi in caso di attivazione farmacologica del sistema immunitario. Lo indica - per ora nei topi di laboratorio - uno studio condotto dall'Istituto Firc di oncologia molecolare (Ifom) di Milano nel laboratorio diretto da Walter Longo, pioniere della Dmd. I risultati del lavoro, sostenuto da Fondazione Airc per la ricerca sul cancro, sono pubblicati su "Nature Communications".

