Luna piena "Fragola" in arrivo, quando vedere lo spettacolo in cielo da non perdere e perché si chiama così

luna piena

Domenica 16 Giugno 2019, 15:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Lunedì 17 giugno in cielo tutti pronti con il naso all'insù perché andrà in scena. Ilda quella che i nativi americani chiamavano '', luna fragola, perché in Nordamerica, in questo periodo c'è la raccolta delle fragole. Per questo non sarà né rossa né rosa. A dare l'annuncio è stata laLa prossima luna piena sarà lunedì mattina e apparirà "opposta" al Sole. L'Almanacco del Maine Farmer pubblicò per la prima volta i nomi indiani per le lune piene negli anni trenta. Secondo questo almanacco, la luna piena di giugno o l'ultima luna piena di primavera è conosciuta come la luna fragola, un nome universale per quasi ogni tribù di Algonquin. Il nome deriva dalla stagione relativamente breve per la raccolta delle fragole nel nord-est del Nord America.Un vecchio nome utilizzato in Europea per questa luna piena è Mead Moon o Honey Moon. L'idromele è una bevanda creata dalla fermentazione del miele mescolato con acqua, a volte con frutta, spezie, cereali o luppolo. La tradizione di chiamare il primo viaggio di matrimonio "luna di miele" risale almeno al 1500 e può essere legata a questa luna piena, sia per l'abitudine di sposarsi a giugno sia perché la "luna del miele" è la "più dolce" luna dell'anno. Alcuni scritti suggeriscono che il periodo attorno al solstizio d'estate, alla fine di giugno, fosse quello del miele maturo e pronto per essere raccolto, cosa che rese la luna "più dolce".