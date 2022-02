Fulmine da record, il lampo più lungo di sempre ha percorso 768 km

Record mondiale per un fulmine che è saettato per 768 km, praticamente la distanza tra Milano e Napoli, e per il lampo più lungo: 17,102 secondi. L'Organizzazione meteorologica mondiale (Omm) ha certificato due nuovi record mondiali di mega fulmini: il fulmine più lungo in distanza coperta e il lampo che è durato per più tempo, rispettivamente nel Nord e del Sud America. Il lampo più lungo in distanza orizzontale percorsa ha coperto 768 km nel sud degli Stati Uniti, il 29 aprile 2020. «Ciò equivale alla distanza tra New York City e Columbus (Ohio) o tra Londra e Amburgo», sottolinea un comunicato dell'Omm pubblicato oggi a Ginevra. Questo nuovo record supera di 60 km il precedente record, registrato nel sud del Brasile il 31 ottobre 2018.

Il nuovo record di durata per un singolo lampo è salito a 17,102 secondi circa. Si è sviluppato durante un temporale sopra l'Uruguay e l'Argentina settentrionale il 18 giugno 2020. Il precedente record di durata era di 16,73 secondi ed era stato registrato, sempre nel nord dell'Argentina, il 4 marzo 2019. I due primati si sono verificati in due noti «hotspot» per tali fenomeni nel Nord e nel Sud America, precisa l'Omm, agenzia specializzata delle Nazioni Unite. Sono stati rivelati con l'aiuto della più recente tecnologia satellitare e pubblicati nel Bollettino dell'American Meteorological Society.

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Febbraio 2022, 22:31

