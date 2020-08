Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus e che ha tenuto la sua quarta riunione ieri. Inutile sperarci, del Covid-19 non ci libereremo in tempi brevi e nemmeno medi, servirà molto tempo. Parola dell' Oms . «La pandemia di coronavirus durerà a lungo. Servono dunque sforzi a lungo termine e una riposta sostenuta a livello locale e globale» contro il virus. Lo ha sottolineato il Comitato di emergenza su Covid-19, convocato dal direttore generale dell'e che ha tenuto la sua quarta riunione ieri.

Coronavirus in Italia, i dati di oggi su morti e contagi

Nella dichiarazione, rilasciata oggi, il Comitato ha espresso «apprezzamento per gli sforzi di risposta alla pandemia dell' Oms e dei suoi partner», e ha messo in evidenza «la lunga durata prevista di questa pandemia, rilevando l'importanza di una risposta sostenuta a livello di comunità nazionale, regionale e globale». Dopo aver esaminato i dati, il Comitato ha concordato all'unanimità che l'epidemia «costituisce ancora un'emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale». Il dottor Tedros, dal canto suo, ha accettato il parere del comitato e ha confermato che Covid-19 resta un'emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale. Si tratta del più alto livello di allarme dell'Ooms, dichiarato il 30 gennaio scorso, in un periodo in cui c'erano meno di 100 casi e nessun decesso al di fuori della Cina.

Il Comitato ha poi formulato una serie di raccomandazioni sia per l' Oms che per gli Stati membri. Fra gli obiettivi, assicurare una risposta efficace e nel contempo accelerare la ricerca e l'eventuale accesso a diagnosi, terapie e vaccini. Il Comitato ha consigliato ai paesi di sostenere questi sforzi di ricerca, anche attraverso finanziamenti ad hoc, e di unirsi agli sforzi per un'equa allocazione di farmaci e vaccini. Ai paesi è stato consigliato anche di potenziare sorveglianza e tracciamento, e di attuare misure «proporzionate» sui viaggi, sulla base di valutazioni del rischio, rivedendo tali misure regolarmente. Il comitato di emergenza sarà nuovamente convocato entro tre mesi o anche prima, conclude l' Oms, a discrezione del direttore generale.

Il direttore dell' Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus ha dichiarato che la diffusione del Covid-19 «continua a costituire un'emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale, accettando il parere espresso dal comitato di emergenza», che si è riunito ieri a Ginevra per la quarta volta dall'inizio della pandemia. Lo si legge in un comunicato dell' Oms.

