Buco nero, l'esperta: «Quella sua forma non circolare apre la strada a nuove scoperte»

di Valeria Arnaldi

Carlotta Pittori è la coordinatrice Centro Dati Satellite Agile dell'Asi-Agenzia Spaziale Italiana.

Quanto è importante la foto del buco nero?

«Ormai da circa 100 anni siamo abituati a sentire conferme della teoria della relatività generale ma qui la teoria ha la sua conferma visiva».

Quali frontiere apre per studio e ricerca?

«L'immagine ha una risoluzione tale da consentire di rilevare che il buco nero non è perfettamente circolare, nel tratto inferiore si vede una parte più brillante che, per l'effetto doppler, potrebbe dipendere dal moto del plasma verso di noi. Ciò apre a ulteriori studi su dinamica e rotazione dei buchi neri».

Prossime fasi di studio?

«Ci aspettavamo anche l'immagine del buco nero al centro della nostra galassia, quello ripreso è molto più lontano ma a causa di disturbi di fondo, è più difficile ottenere immagini così all'interno della Galassia in cui siamo. Si sta lavorando molto per questo obiettivo. Sicuramente ci arriveremo».