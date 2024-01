Cade dalla barca, resta 24 ore nell'oceano e si salva grazie al riflesso dell'orologio. Il pescatore: «Uno squalo mi ha risparmiato»

Incredibile storia di sopravvivenza in mare per un neozelandese che ha trascorso 24 ore lottando tra la vita e la morte dopo essere caduto dalla sua barca. La vicenda, il cui lieto fine è stato definito un «vero miracolo» dalla polizia, ha avuto luogo al largo della penisola di Coromandel, sulla costa orientale dell'Isola del Nord della Nuova Zelanda.

Martedì 2 gennaio, il 61enne Will Fransen, impegnato in una battuta di pesca in solitaria a bordo della sua imbarcazione di 12 metri, è caduto in acqua dopo aver agganciato un marlin.