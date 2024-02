Rubano soldi e un orologio ai sacerdoti, poi la fuga dalla parrocchia dopo aver spuzzato spray al peperoncino a un prete: denunciati per furto

di Redazione web

Un furto nella «Casa del Signore» è avvenuto a Matera. I ladri, un 65enne siciliano e un 56enne abruzzese, sono stati denunciati dalla Polizia per i reati di furto e rapina nella parrocchia di Sant'Antonio da Padova, nel villaggio del fanciullo. Dalle indagini è emerso che i due sono accusati di aver rubato soldi e altro materiale.

Prete «al peperoncino»

Stando alla ricostruzione, uno dei due ladri distraeva una volontaria della struttura mentre l'altro è salito al piano superiore, è entrato nelle camere da letto dei sacerdoti ed ha rubato 300 euro in contanti e un orologio da polso. Scoperto da un prete, gli ha spruzzato sul volto uno spray urticante al peperoncino, fermandolo, in modo da fuggire più agevolmente. In base agli accertamenti in corso, i due indagati hanno precedenti analoghi.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Febbraio 2024, 10:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA