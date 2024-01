Matteo Mariotti, la gaffe social della Regione Emilia Romagna: «Essere attaccati da uno squalo fece la fortuna di Spielberg»

di Alessia Di Fiore

« Essere attaccati da uno squalo ha fatto la fortuna di cineasti come Steven Spielberg»: queste le parole scelte dalla Regione Emilia-Romagna per raccontare la spiacevole vicenda accaduta a Matteo Mariotti, attaccato da uno squalo in Australia lo scorso 9 dicembre. Un post spiacevole, poi rimosso, una vera e propria gaffe social per i canali istituzionali della Regione.

La gaffe social

Tutt'altro che fortuna è infatti ciò che è accaduto a Matteo Mariotti, attualmente ricoverato all'Istituto Ortopedico Rizzoli, di certo non paragonabile ad un film, seppur di grande successo come la saga de Lo Squalo di Spielberg. L'indelicato paragone della Regione Emilia-Romagna, pubblicato sui social ha ricevuto numerose critiche, che hanno indotto chi di dovere a correre immediatamente ai ripari: «Purtroppo la disavventura è capitata realmente» appare scritto a distanza di qualche ora dalla prima pubblicazione del post, in seguito modificato con l'eliminazione di qualsiasi riferimento cinematografico.

