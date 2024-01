Attaccato da uno squalo due giorni prima di Capodanno: muore a 39 anni

A due giorni dall'inizio del nuovo anno, un uomo è rimasto ucciso dopo essere stato attaccato da uno squalo a largo della costa di Maui, nelle isole Hawaii.

A seguiro della segnalazione dei bagnanti è stato soccorso e portato a riva, dove i paramedici hanno cercato di tenerlo in vita. Dopo pochi minuti, l'uomo è stato trasportato al Maui Memorial Medical Center, ma sarebbe morto poco dopo a causa delle ferite riportate.

PICTURED: Surfer killed by shark in Maui identified as 39-year-old Jason Carter https://t.co/aZjSKUmRbk pic.twitter.com/XAI0ZubRrU