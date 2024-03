Matteo Mariotti torna fare wakesurf (con la protesi alla gamba): «La vita è troppo bella». Le immagini sui social

di Cristina Siciliano

Matteo Mariotti, 20 anni, il 9 dicembre, mentre nuotava nelle acque dell'Oceano Pacifico sulla Gold Coast orientale, era stato attaccato da uno squalo alla gamba (che gli è stata amputata sotto il ginocchio). Poco più di tre mesi dopo Matteo Mariotti è tornato su una tavola da wakesurf con la protesi e lo testimonia in un video che ha diffuso sul suo profilo Instagram.

Le parole di Matteo Mariotti

«È impossibile descrivere a parole le emozioni provate in quegli istanti, posso solo consigliarvi una cosa: 'credete in voi. Obiettivi che sembravano lontani anni luce, sono arrivati in un battito di ciglia e che dire grazie.

