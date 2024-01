Intervento choc alle parti intime, la labioplastica (perché era troppo brutta) brucia e fa fumo: «Ora non riesco più ad avere rapporti»

Non riesce più a fare sesso senza provare dolore dopo essere stata sotto i ferri per rendere la propria vagina "più bella". È la terribile storia di Vanesa Vaughn, originaria di Melbourne, in Australia, che ha condiviso la sua dolorosa esperienza dopo essere stata pressata dal suo ex compagno a sottoporsi a un intervento di chirurgia intima noto come labioplastica.

Come affermato in un video su Tiktok, le critiche dell'ex partner riguardo l'aspetto della sua zona intima l'hanno resa insicura, portandola a confrontarsi con ideali di bellezza irrealistici ispirati dalla pornografia.