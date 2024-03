Simona Tagli: «Massimiliano Varrese è diventato bravo a leggere le carte». La risposta di Beatrice Luzzi è epica

Simona Tagli e Beatrice Luzzi sono diventate amiche fin da subito all'interno della casa del Grande Fratello. L'attrice milanese ha fatto il suo ingresso in gioco solamente a inizio febbraio e in tanti pensavano dovesse assumere il ruolo di antagonista di Beatrice. In realtà, le due hanno legato molto e sono diventate confidenti l'una dell'altra. Così, anche nelle scorse ore, le concorrenti erano in salotto e stavano chiacchierando di vari argomenti sul divano.

A un certo punto, alla loro conversazione si è aggiunto anche Massimiliano Varrese che, con la sua tisana calda, ha chiesto ridendo a Beatrice: «Cosa fai qui con la copertina?» e lei ha risposto senza troppi giri di parole: «E che ca*** devo fare? Dammi te un'alternativa». Poi, l'attore se ne è andato e Simona lo ha elogiato con Beatrice. Ancora una volta, la sua risposta è stata epica.