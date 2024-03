«Tuzi non mi disse di aver visto Serena entrare in caserma. Non me lo disse mai neanche mentre facevano le ricerche». Così l'appuntato dei carabinieri Emilio Cuomo, davanti alla prima Corte d'Assise d'Appello di Roma dove è in corso il processo di secondo grado per l'omicidio di Serena Mollicone, la 18enne di Arce uccisa nel 2001.