Omicidio Mollicone, una testimone: «Serena è stata vista in caserma il giorno in cui scomparve»

di Mario Landi

«Annarita Torriero mi disse che il giorno in cui scomparve Serena Mollicone, il primo giugno del 2001, lei si trovava nella caserma per portare alcune cose a Santino Tuzi e mi raccontò di avere visto li la ragazza». E' quanto ha affermato, davanti ai giudici della Corte d'assise di Appello di Roma, Sonia Da Fonseca, sentita come testimone nel processo di secondo grado.

Il teste ha riferito le affermazioni fatte dalla donna che aveva avuto una relazione con il carabiniere Tuzi poi morto suicida nel 2008. Nel processo è imputata, tra gli altri, l'intera famiglia Mottola. «Torriero si era trasferita nella casa popolare di Ceprano - ha aggiunto Da Fonseca - , quando la madre era morta, abitavamo sullo stesso pianerottolo ma prima di quel momento l'avevo vista solo qualche volta». Il testimone ha aggiunto che varie volte ha «incontrato Santino o per le scale o sul pianerottolo, veniva a trovare Annarita. Lei andava spesso in caserma quando Santino la chiamava perché aveva bisogno di qualcosa».

Chi è Sonia De Fonseca

Sonia De Fonseca si conferma una testimone chiave secondo la Procura generale perché al tempo dell’omicidio di Serena Mollicone era la vicina di casa di Anna Rita Torriero: colei che aveva avuto una lunga relazione con Santino Tuzi, il carabiniere che si tolse la vita nel 2008 dopo aver rivelato di aver visto Serena entrare nella caserma dei carabinieri il primo giugno 2001, il giorno in cui sparì da casa.

Vent'anni di indagini

Serena Mollicone, studentessa liceale, scomparve l'1 giugno del 2001 da Arce e fu ritrovata due giorni dopo, il 3 giugno, in località fonte Cupa a Fontana Liri. Legata mani e piedi e con la testa infilata in un sacchetto del supermercato, morì di asfissia meccanica. Le indagini, proseguite per vent'anni e costellate da difficoltà tecniche, vuoti investigativi e clamorosi errori giudiziari, nel dicembre del 2019 sono sfociate nel rinvio a giudizio dei cinque indagati.

Per la procura di Cassino, Serena Mollicone è stata uccisa nella caserma dei carbinieri al culmine di un litigio che sarebbe avvenuto nell'alloggio di servizio nella famiglia Mottola. Per questo motivo l'ex comandante Mottola, la moglie e il figlio sono stati accusati di omicidio volontario e occultamento di cadavere mentre gli altri due carabinieri, sempre secondo l'accusa, avrebbero saputo di quanto era accaduto ma avrebbero taciuto. La corte d'assise nel tribunale di Cassino, nella sentenza di assoluzione emessa il 15 luglio 2022, aveva ritenuto che le prove raccolte dall'accusa non fossero sufficienti a inchiodare il cinque alle proprie responsabilità.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Marzo 2024, 14:18

