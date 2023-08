Scuola, oltre 1.000 euro a studente per libri e materiale scolastico: prezzi in salita fino al 6%. Ecco come risparmiare

Tornare sui banchi di scuola costerà oltre mille euro euro per ogni studente. Anzi per l'esattezza, la stima solo per il corredo scolastico è di 606,80 euro, pari al 6,2% in più rispetto all'anno scolastico 2022/2023 a cui si aggiungono 500 euro per i libri. L'ennesimo salasso per le famiglie italiane, che devono fare di nuovo i conti tra carburanti alle stelle, bolletta energetica ed il caro spesa galoppante.

Pensioni, a che età si potrà lasciare il lavoro nel 2024? Le ipotesi della manovra