«A scuola non c'è più limite al degrado e alla violenza. Io, preside, sono finito in ospedale aggredito dai genitori di un'alunna»

Un'altra feroce aggressione a un docente da parte di un genitore. Questa volta è toccata al preside Marco Cesario, colpito con calci e pugni davanti all'istituto comprensivo Europa-Alighieri di Taranto nella mattina del 31 gennaio. Il sopruso è avvenuto quando Cesario è intervenuto per calmare una coppia di genitori che stava avendo un diverbio con un insegnante della loro figlioletta.

La situazione è degenerata e i genitori hanno colpito il dirigente scolastico della scuola più e più volte, causando ferite che hanno richiesto il trasporto in ospedale per curare le ferite riportate alle mani e alla testa.

La gravità dell'atto ha suscitato condanne immediate da parte della Cisl Puglia, come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, che lo ha definito un «fatto inaccettabile e, purtroppo, ormai emblematico, in quanto sintomo di un rifiuto generalizzato di quella legalità di cui la scuola, soprattutto in contesti difficili, è spesso l'unico presidio».