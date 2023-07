"Pezzotto" addio, il Senato approva la legge contro la pirateria online: «Siti illegali oscurati in 30 minuti», come funziona

Il Senato dà il via libera alla guerra alla pirateria online. Niente più furbetti del "pezzotto", chi vorrà vedere le partite di calcio e gli eventi sportivi dovrà per abbonarsi alle varie pay tv che trasmettono l'evento. È stata infatti approvato all'unanimità il ddl anti-pirateria nel testo trasmesso da Montecitorio con 140 voti favorevoli.

Un provvedimento che aveva già avuto il via libera della Camera lo scorso 22 marzo e che, quindi, adesso è stato approvato in via definitiva.

Calendari Serie A, ecco tutte le partite: derby di Milano alla quarta, Juve-Roma prima di Capodanno

Diritti tv Serie A, fumata nera: i club non accettano le offerte di Sky, Dazn e Mediaset. Cosa può succedere ora