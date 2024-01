Una petizione per cambiare il giorno bisestile: addio al 29 febbraio per scegliere un'altra data? C'è chi ancora ricorda i giorni dei mesi dell'anno aiutandosi con la famosa filastrocca, il detto recita: «30 giorni a novembre, con aprile, giugno e settembre, di 28 ce n’è uno, tutti gli altri ne han 31». E se le cose stessero per cambiare in maniera abbastanza clamorosa? Andiamo a vedere cosa potrebbe succedere al calendario.