Ryanair, aereo costretto a due inversioni di rotta improvvise in un giorno: cosa è successo in cielo

Un giovedì decisamente sfortunato per un aereo Ryanair che è stato costretto a invertire la rotta due volte in un giorno dopo aver avuto a bordo un passeggero che si è sentito male e poi aver colpito un oggetto misterioso durante il decollo. L'aereo sfortunato è un Boeing 737-8200 MAX che ha la registrazione 9H-VVH, che ha subito due inconvenienti differenti con due numeri di volo durante la sua attività di ieri (giovedì 13 aprile). Il suo primo viaggio è stato quello di lasciare l'aeroporto di Milano Malpensa e volare a Malta, ma è stato costretto a dirottare su Roma poco dopo.

Ryanair, cosa è successo in volo

Interpellato in merito dal Daily Star, che ha raccontato la storia, un portavoce della compagnia aerea low cost ha spiegato: “Il volo da Milano a Malta del 13 aprile è stato dirottato su Roma quando un passeggero si è sentito male a bordo. Il passeggero è sbarcato ed è stato accolto dai medici all'aeroporto prima che il volo proseguisse per Malta".

Colpo con un oggetto non identificato in decollo

Ma la giornata storta per l'equipaggio di volo non è finita qui. Dopo essersi finalmente diretto a Malta, atterrando alle 12:48, lo stesso aeromobile di Ryanair doveva poi volare all'aeroporto di Riga in Lettonia.

Ma poco dopo il decollo da Malta - e dopo aver volteggiato intorno all'aeroporto dell'isola almeno due volte - è tornato molto velocemente alla base. Secondo il Times of Malta , l'equipaggio a bordo del volo ha contattato il controllo del traffico aereo maltese per dire che stavano tornando indietro e che dovevano fare un giro per scaricare carburante e compiere un atterraggio di emergenza. La decisione di tornare indietro è stata una “misura precauzionale” a causa di un “colpo subito sulla coda del velivolo”.

La parte posteriore dell'aereo era entrata in contatto con il suolo o un altro oggetto nn meglio identificato. Un portavoce di Ryanair non ha commentato il dettaglio specifico, ma ha dichiarato: “Nel volo successivo da Malta a Riga del 13 aprile l'aereo ha riscontrato un problema tecnico ed è tornato all'aeroporto di Malta. L'aereo è atterrato normalmente e i passeggeri sono sbarcati al terminal mentre Ryanair ha organizzato rapidamente un aereo alternativo che è partito per Riga più tardi lo stesso giorno".

