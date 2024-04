Susanna Sgarbossa, la studentessa prodigio (che deve ancora fare la maturità) ammessa alle tre migliori università al mondo

di Marta Dal Bianco

Si è vista spalancare davanti agli occhi le porte delle migliori università del mondo, pronte a fare di tutto per accaparrarsela. Lei è Susanna Sgarbossa, giovane studentessa del collegio Pio X di Treviso. Originaria di San Martino di Lupari, Susanna frequenta la 5AC del liceo classico. Quest'anno è stata ammessa alle tre migliori università del pianeta. Gli ottimi risultati a scuola, sempre di alto livello, sono frutto di notti passate sui libri e sacrificate al sonno, alternate agli allenamenti in palestra come atleta di ginnastica ritmica.

Con l'esame di maturità ormai dietro l'angolo, Susanna ha già ottenuto l'ammissione per l'Imperial College di Londra, l'University College londinese e l'UC Berkeley sul suolo californiano. Un risultato eccellente che segue le numerose borse di studio per merito conquistate negli anni, i premi vinti e le tante attività seguite. Sgarbossa ha infatti partecipato alle finali delle Olimpiadi della Matematica che si svolgono ogni anno a Cesenatico, ma ha anche ottenuto un master in giornalismo alla Scuola di Reportage trevigiana intitolata al giornalista Goffredo Parise.

Il record di Susanna

Dopo un anno come exchange student in una scuola superiore americana - dove ha ottenuto il diploma - è stata la prima e unica studentessa ad aver superato le limitazioni imposte dalla regolamentazione scolastica dello Stato della California.

Susanna ha potuto partecipare lo scorso anno con un progetto interno al premio Parise denominato "A scuola di reportage", attraverso il quale è riuscita a rappresentare il Collegio Pio X di Treviso davanti a rappresentanti provenienti da tutto il mondo. Con l'aiuto di alcuni professionisti Rai e con il supporto di Lisa Iotti (giornalista di "Presa Diretta" e collaboratrice all'interno del Parise), la studentessa e il team di compagni e compagne hanno sviluppato un reportage televisivo sul tema dell'analfabetismo funzionale.

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Aprile 2024, 11:35

