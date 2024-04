Scuola, aumento di stipendio in arrivo per i docenti: 160 euro in più al mese. Classi pollaio e tetto stranieri: le novità

Aumenti di stipendio in arrivo per i docenti. Ad annunciare la novità è il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che ha parlato a margine dell'evento "Valore Italia" organizzato dalla Lega a Bari. «Nell'ultima legge di Bilancio abbiamo messo soldi importanti, quindi ai 124 euro al mese che abbiamo dato nel passato contratto aggiungeremo altri circa 160 euro al mese per i docenti», le parole del ministro.