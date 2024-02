Maestra fa "pagare l'affitto" dei banchi ai suoi alunni: «Soldi per fare i compiti, ma anche multe. Insegno ai bimbi a gestire il denaro»

Sicuramente un'iniziativa destinata a far discutere. Shelby Lattimore, insegnante di terza elementare a Charlotte, negli Stati Uniti, ha messo in atto un approccio innovativo per insegnare la gestione del denaro ai suoi studenti attraverso un sistema che chiama «economia di classe». La maestra ha annunciato alla sua classe che avrebbero pagato 5 euro in denaro finto come «affitto» per le loro sedie e i loro banchi.

Gli studenti, inizialmente sorpresi, si sono dedicati a vari lavori in classe: ci sono l'addetto alle porte e quello che pulisce tavoli, per esempio, e ricevono buste paga ogni due venerdì. «Tutto è iniziato con l'assegnazione dei lavori. Ognuno ottiene un lavoro in classe all'inizio dell'anno», ha spiegato l'insegnante in un video postato su TikTok.