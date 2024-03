Studenti stranieri, quanti sono nelle classi ? Al Nord la percentuale è maggiore rispetto al Sud

Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara è nell'occhio del ciclone dopo le frasi che ha pronunciato ieri. Il politico ha detto che nelle aule «la maggioranza degli alunni deve essere italiana», sollevando molte polemiche. Matteo Salvini ha rilanciato chiedendo che la quota massima di studenti stranieri in una classe venga abbassata dal 30% al 20%. I dati, però, mostrano uno scenario nella Penisola che cambia di regione in regione.



Analizziamo la quota di stranieri che il leader del Carroccio chiama in causa. In base alle direttive ministeriali in vigore, nelle classi scolastiche deve esserci al massimo un 30% di popolazione straniera o che comunque presenti barriere linguistiche dove la lingua italiana non è quella di origine. Quanti sono gli alunni con cittadinanza non italiana? Nello Stivale, corrispondono al 10% della popolazione studentesca. Dunque, 1 alunno su 10 nelle varie scuole in Italia è di cittadinanza non italiana. Ma il numero trae in inganno perché la concentrazione di alunni stranieri è più alta al Nord che al Sud.



Altro dato da notare, dire che tutti abbiano difficoltà linguistiche non è corretto: ci sono casi di bambini con cittadinanza italiana che vivono in contesti in cui si parlano altre lingue e hanno difficoltà con l’italiano. Inoltre, è necessario soffermarsi sulla parola «straniero», come bisogna intenderla? Anche perché quasi la metà di questi «alunni stranieri» nelle scuole italiane sono europei: la prima nazionalità è quella rumena, poi albanese.