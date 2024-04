Studenti devastano la scuola durante l'occupazione: rubati computer, estintori svuotati e danni alle aule

di Redazione web

La polizia è intervenuta all'Istituto di istruzione superiore Belluzzi Fioravanti di Bologna dove, durante una occupazione, sono stati danneggiati alcuni locali. Su richiesta della vice preside, gli agenti hanno effettuato un sopralluogo: risulta che siano stati rubati alcuni computer e che, aule, arredi e spazi comuni, siano stati danneggiati.

Scuola devastata a Bologna, portati via anche alcuni estintori

Le immagini di quanto accaduto all'interno dell'istituto di via Cassini sono state condivise anche sui social. La polizia è al lavoro per ricostruire l'accaduto e chiarire se, all'interno dell'edificio, siano entrati anche giovani che non frequentano il Belluzzi Fioravanti.

Le parole del ministro Valditara

«Nel corso dei miei numerosi incontri nelle scuole italiane ho avuto occasione di interloquire e confrontarmi con molti studenti seri, maturi, responsabili, impegnati e motivati nel costruire il proprio futuro attraverso lo studio. Questi, anche quando non condividono le posizioni politiche del governo, sono la stragrande maggioranza dei nostri giovani. Purtroppo esiste anche una esigua minoranza che confonde il dibattito politico e l'espressione delle proprie idee con atti teppistici di devastazione delle scuole. Valditara​ dopo l'occupazione e le devastazioni avvenute all'Istituto Belluzzi di Bologna. Da quanto appreso dal ministero dell'Istruzione, l'Ufficio scolastico regionale dell' Emilia-Romagna ha immediatamente contattato il preside del Belluzzi Fioravanti, che ha già provveduto a presentare denuncia presso il commissariato. Sono in corso operazioni di riconoscimento dei responsabili che saranno sanzionati in conformità a quanto previsto dalle leggi.

