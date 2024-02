Grande Fratello, Beatrice Luzzi sotto attacco: prima Massimiliano, poi Cesara, Signorini e Perla. L'affondo all'attrice «contro i napoletani»

Beatrice Luzzi sotto attacco nella 34esima puntata del Grande Fratello. Da Alfonso Signorini a Massimiliano Varrese, passando per Cesara Buonamici e Perla Vatiero, l'attrice ha subito un interrogatorio degno della santa inquisizione che l'ha messa quasi al tappeto. Ma andiamo con ordine.

Grande Fratello, Beatrice Luzzi si ribella: «Entro in sciopero, voglio rivedere il contratto: ora basta»

Grande Fratello, Beatrice Luzzi sotto attacco. Prima Massimiliano, poi Cesara, Signorini e Perla tutti contro l'attrice «Contro i napoletani»

Grande Fratello, Mirko Brunetti e Perla Vatiero sempre più vicini a un ritorno: «E comunque ti penso». La proposta di Signorini fa urlare il pubblico

Beatrice Luzzi contro Massimiliano Varrese

La tregua armata tra Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese è ormai giunta al capolinea. Per Beatrice l’uscita di Monia è anche colpa di Massimiliano «L’ha fatta passare per ambigua. Ha un lato spaventoso. È la seconda bella persona che esce per causa sua». Beatrice lo definisce non equilibrato

«È tanti mesi che Massimiliano mi scava la fossa intorno e io continuo a riempirla per non crollare. È molto buffo che mi chiediate queste cose dopo i video che avete mandato in questi mesi e detto che forse si doveva comportare in modo più civile. Ogni puntata, qualunque sia il tema riesce ad entrare a gamba tesa contro di me, è arrivato il momento di nominarlo».

«A lui gli lasciano passare tutto, se io dicessi solo una di quelle cose mi farebbero nera. Ha una forma quasi ossessiva di accerchiamento o sei con lui o sei contro di lui».