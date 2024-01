Giuseppe Fava, 40 anni fa l'omicidio del giornalista «scomodo»: Pippo denunciava la connivenza tra politica e mafia

Sono trascorsi 40 anni da quando Giuseppe Fava è morto. Un giornalista scomodo per qualcuno, una penna che faceva il suo mestiere - egregiamente - per altri. Nell'ultima intervista televisiva a Enzo Biagi il 28 dicembre 1983 Pippo Fava aveva denunciato ancora una volta la connivenza tra potere politico e mafia: «I mafiosi stanno in Parlamento, i mafiosi a volte sono ministri, i mafiosi sono banchieri, i mafiosi sono quelli che in questo momento sono ai vertici della nazione. Tutto parte dall'assenza dello Stato e dal fallimento della società politica italiana e forse anche della nostra democrazia».

Pippo Fava, Giornalista scomodo

Una settimana dopo Pippo Fava venne ucciso.