Adani contro Allegri, l'opinionista si "vendica" dopo la lite tra Sky e l'allenatore bianconero: «Padre tempo...»

di Redazione web

Lele Adani contro Allegri, una sfida nata anni fa ma che continua ancora oggi. Dopo la partita tra Juventus e Genoa l'ex volto della Bobo tv si è preso una sua «rivincita». L’opinionista Rai ha condiviso sui social un post pubblicato dal direttore di Sky Sport, Federico Ferri, che ha criticato il comportamento dell’allenatore juventino. Tutto è nato da un intervento del giornalista Gianfranco Teotino non gradito da Allegri nel post partita.

Cosa è successo

«Lei sa come si fa l’allenatore? Io non so come si fa il giornalista», ha detto il tecnico bianconero al giornalista per poi continuare: «Se lei mi fa una domanda più intelligente io le rispondo» o con «Voi non dovete capire, dovete fare solo delle domande». A causa di questo comportamento, è intervenuto Federico Ferri: «E ancora a proposito delle interviste. I giornalisti fanno cronaca, chiedono, argomentano. E devono capire, per fare capire a chi ci segue. A questo servono domande e risposte. Comunque, come Teotino, andiamo sempre avanti con professionalità, rigore, credibilità. Ed educazione».



Ed ecco allora spuntare Lele Adani che, appunto, su X ha condiviso il post con una didascalia senza parole. Ha messo soltanto una faccina, per manifestare la sua perplessità. Tutto accompagnato anche dall’immagine di un’opera del suo amico Simone Fugazzotto dal titolo emblematico «Padre tempo», con tanto di clessidra.



«Padre tempo»

Per ricolvere l'enigma e il messaggio criptico bisogna tornare indietro nel tempo, al momento della separazione tra Adani e Sky dopo un legame di quasi 10 anni.



Quella fu una scelta non condivisa dall’ex difensore: «Non farò parte di Sky Sport nella prossima stagione: mi è stato comunicato lunedì dal responsabile della linea editoriale.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Marzo 2024, 11:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA