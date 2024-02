Insulti e minacce di morte alla giornalista di «Geolier, non senti di aver rubato la vittoria?». La replica: «Chiedo scusa, ora basta»

di Redazione web

Non accennano a placarsi le polemiche che coinvolgono Geolier e la giornalista Marzia Forni a seguito del risultato che ha visto il cantante napoletano al primo posto dopo il quarto appuntamento di Sanremo. Dopo la vittoria nella serata cover al Festival, la giornalista ha chiesto a Geolier: «Non senti di aver un po' rubato la vittoria?». Pronta la risposta dell'artista napoletano: «Mi sento a disagio a rispondere a questa domanda, che brutta parola».

Sanremo 2024, Geolier vince la serata cover. Il pubblico all'Ariston non è d'accordo e lascia il teatro tra i fischi



Il video della conferenza, con protagonista il cantante di Napoli e la giornalista, è diventato virale in poco tempo. In molti, non solo i fan di Geolier, hanno difeso l'artista e attaccato chi aveva posto la domanda. Ma i social non perdonano. Molte, fin troppe, le critiche nei confronti della giornalista Marzia Forni.





Il video di scuse





Marzia Forni ha postato un video in cui si scusa con Geolier e con l'opinione pubblica sottolinenaando anche come sia stata pesantemente criticata: «Faccio questo video per rispondere a tutti i messaggi. Ho ricevuto minacce e auguri di morte e ho bloccato i commenti. Rispondo: è stato tutto travisato, ho posto male la domanda utilizzando in maniera improria il termine "rubare". Volevo chiedere a Geolier se lui non avesse ritenuto altre esibizioni (nella serata cover, ndr.) più meritevoli della sua.

