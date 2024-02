Sanremo 2024, Geolier vince la serata cover. Il pubblico all'Ariston non è d'accordo e lascia il teatro tra i fischi

di Dajana Mrruku

Ad aggiudicarsi il premio della serata cover della 74esima edizione del Festival di Sanremo è stato Geolier, con Guè, Luchè e Gigi D'Alessio. Ma la reazione del pubblico in sala è stata inaspettata. Dopo le performance dei 30 artisti, la vittoria sembrava essere in mano ad Angelina Mango che ha emozionato con un omaggio a suo papà, con "La Rondine", ma anche la performance di Annalisa aveva lasciato senza parole. Eppure, a vincere è stato Geolier, con un medley che ha conquistato il pubblico a casa.

Sanremo 2024, la Top 5 dopo i duetti

La reazione del pubblico a teatro

Il pubblico presente nel teatro Ariston non sembra aver preso molto bene la classifica che ha visto vincere Geolier, su Angelina Mango (arrivata seconda) e Annalisa a cui è spettato il terzo posto. Dopo l'annuncio della classifica ufficiale, in sala si sono sentiti numerosi "buu" di disapprovazione, mentre i più indignati hanno deciso di lasciare il teatro in fretta e furia, in segno di protesta per la vittoria che, secondo loro, non spettava al rapper napoletano.

Ultimo aggiornamento: Sabato 10 Febbraio 2024, 02:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA