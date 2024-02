Giulia Cecchettin, il papà Gino pubblica "Cara Giulia". Il libro è «il modo migliore per reagire, facendo più rumore possibile»

Gino Cecchettin il padre di Giulia, uccisa a 22 anni a coltellate dall'ex fidanzato Filippo Turetta, l'11 novembre 2023, ha scelto di non restare in silenzio e di raccontare «quello che ha imparato» da sua figlia in un libro: «Cara Giulia» che esce il 5 marzo 2024 per Rizzoli.

Il libro dedicato a Giulia

Scritto con Marco Franzoso - l'autore de Il bambino indaco e de L'innocente - e parte di un progetto più ampio a sostegno delle vittime di violenza di genere, il libro è una lunga lettera, una narrazione potente e un appello alle famiglie, alle scuole e alle istituzioni in cui Gino Cecchettin, attraverso la storia di Giulia, si interroga sugli errori e sulle radici profonde della cultura patriarcale della nostra società.