Auto elettriche, il pickup F-150 Lightning è un flop e Ford dimezza la produzione

La produzione di auto elettriche non sembra essere così abbracciata dagli automobilisti che pretendono di viaggiare in totale sicurezza e su ogni tipo di strada, in qualunque condizione atmosferica (freddo e gelo compresi). Automobilisti e camionisti statunitensi, infatti, tendono a non prediligere l'elettrico, in particolar modo il pickup Ford F-150 Lightning, nonostante sfrutti l'energia elettrica come unico carburante per ridurre l'inquinamento atmosferico.

A causa di questa preferenza dettata dai consumatori, Ford ha deciso di ridurre la produzione del pickup elettrico perché la domanda di veicoli elettrici è nettamente in calo, puntando invece a favorire la vendita del modello di punta Ford Ranger.