E-fuel, la Germania firma l'accordo con l'Ue: colpo all'Italia, stop a benzina e diesel dal 2035. Che cosa cambia

Carburanti sintetici, la Germania trova l'accordo con l'Ue e lascia l'Italia (e la Polonia) in un angolo. «Abbiamo trovato un accordo con la Germania sull'uso futuro degli e-fuel», i carburanti sintetici per le auto: lo annuncia su Twitter il commissario europeo per l'Ambiente Frans Timmermans. «Lavoreremo ora per far adottare quanto prima gli standard di Co2 per la regolamentazione delle automobili». Dal 2035 sarà quindi vietata la vendita di auto e furgoni nuovi con motore termico, alimentato a benzina o a diesel.

Ora legale, quando spostare le lancette: lasciarla tutto l'anno? Ecco quanto si risparmierebbe in bolletta

Nuovo codice della strada, l'idea di Salvini: aumentare limiti di velocità, patente via a vita e stretta sui monopattini

Cosa significa per l'Italia

L'accordo della Germania aggira il blocco dei Paesi contrari alla svolta. Il 28 marzo il Consiglio Energia potrebbe adottare la direttiva. Non basterà il «no» di Italia e Polonia, oltre all'astensione della Bulgaria. Di regola, serve infatti il parere negativo di almeno quattro Paesi rappresentati il 35% della popolazione Ue per non far passare la mozione.

Ok ai carburanti sintetici dunque, mentre nessun accenno ai biocarburanti, su cui il governo italiano aveva concentrato le sue attenzioni, perché è una tecnologia su cui l'Italia è più avanti rispetto agli altri Paesi europei. La Commissione non ha mai preso in considerazione di allargare il regolamento ai biocarburanti perché qu esto avrebbe comportato la riapertura del testo frutto di un accordo già chiuso e votato dal Parlamento Ue.

Cosa cambia

L’accordo tra la Germania e l'Ue permetterà ancora la vendita di auto nuove con motore a combustione alimentate esclusivamente con combustibili sintetici anche dopo l’entrata in vigore della legislazione che impone la vendita dal 2035 di auto nuove solo a emissioni zero di CO2. Addio a benzina o diesel dunque, largo ai veicoli elettrici.

We have found an agreement with Germany on the future use of efuels in cars.



We will work now on getting the CO2-standards for cars regulation adopted as soon as possible, and the Commission will follow-up swiftly with the necessary legal steps to implement recital 11. — Frans Timmermans (@TimmermansEU) March 25, 2023

Ultimo aggiornamento: Sabato 25 Marzo 2023, 14:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA