Fiordaliso, dedica a sorpresa al concerto per Beatrice Luzzi: «Donna intelligente. Anita Olivieri invece…»

Il Grande Fratello si avvicina alla finale e manca davvero poco per conoscere il vincitore del reality condotto da Alfonso Signorini. E Fiordaliso continua a sostenere i concorrenti anche fuori dalla casa più spiata d'Italia. Infatti nel corso del suo tour, l'ex gieffina, in un concerto a Santa Marinella, dopo aver cantato 'Accidenti a te', ha sorpreso i suoi fan con una dedica speciale per Beatrice Luzzi.

Fiordaliso e «la rossa», dall'inizio del percorso nella casa più spiata d'Italia, sono sempre state legate da una forte amicizia tant'è che Beatrice è stata una delle concorrenti che ha accusato di più l'uscita di Fiordaliso dalla casa del Grande Fratello.