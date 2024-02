Fiordaliso: «Beatrice Luzzi? La difenderò sempre». La cantante torna sui social dopo l'addio al GF

La puntata del Grande Fratello andata in onda ieri sera è stata piena di sorprese. Dopo i numerosi attacchi a Beatrice Luzzi che l'hanno portata alle lacrime e allo scontro con l'intera casa del GF e con il conduttore Alfonso Signorini, anche il colpo di scena: Fiordaliso ha deciso di abbandonare la casa, con grande sorpresa di tutti i coinquilini e Beatrice stessa.

La cantante non riusciva più a stare senza la sua famiglia e la situazione in Casa stava diventando molto pesante. Oggi, 6 febbraio è tornata operativa anche sui social, con un messaggio per tutti i suoi fan.