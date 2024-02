Donna non vedente rifiutata da un hotel in montagna: «Il cane guida non è ammesso». Scoppia il caso

Un episodio di discriminazione nei confronti di una donna non vedente che ha ricevuto un 'no' come risposta alla sua richiesta di pernottamento in un albergo a Moena, in Trentino. Avrebbe voluto trascorrere le sue vacanze in montagna, ma è stata costretta a rinunciare a questo desiderio perché avrebbe dovuto portare con sé il suo cane guida. La vicenda, vissuta da una persona non vedente, è stata raccolta e raccontata sui social dall'associazione fiorentina "Vorreiprendereiltreno", che si occupa di sensibilizzazione, inclusione e abbattimento delle barriere architettoniche, sociali e culturali in tutta Italia.