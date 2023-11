​«Il mio capo mi ha chiesto di annotare quando vado al bagno e per quanto tempo: mi sono licenziata»

Una figura che si è fatta ancora più popolare con il diffondersi dello smartworking, vale a dire il lavoro da remoto, è quello del micromanager. L'emergenza Covid ha senza dubbio dato una spinta sostanziale all'evoluzione del mondo del lavoro e mentre in alcuni casi la possibilità di svolgere le proprie mansioni direttamente da casa è visto come un cambiamento positivo, le dirigenze si trovano spesso in difficoltà per la mancanza di un controllo diretto sui propri dipendenti.

Ed è per questo motivo che in molti casi ci si ritrova con un capo particolarmente zelante riguardo la gestione del tempo dei propri impiegati, tanto da arrivare a scrivere quante volte vanno in bagno e per quanto tempo. Nel caso di Kate, ciò ha portato una frustrazione tale da arrivare a licenziarsi. Ecco cos'è successo.

«Guadagni 80mila euro l'anno facendo lo stretto necessario e tutto da remoto»: i consigli per trovare un "lavoro da ragazze pigre"