Premierato all'italiana targato Giorgia Meloni: ecco tutte le novità previste dalla riforma

Il Consiglio dei ministri ha approvato all’unanimità il disegno di legge sulla proposta di riforma nel segno del premierato all'italiana, che prevede l’elezione diretta del Presidente del Consiglio, e la modifica di tre articoli della Costituzione. Dopo la votazione in Cdm, il premier, Giorgia Meloni, ha definito il testo – che dovrà affrontare l'iter in Parlamento, con i passaggi tra Camera e Senato secondo l'articolo 138 della Costituzione – come «la madre di tutte le riforme».