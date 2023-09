Mara Venier torna con Domenica In, è la 15esima volta: «Ma questa è l'ultima edizione, vi spiego perché». Tutte le novità

Domenica In scalda i motori, e Mara Venier è pronta per tornare alla guida della nuova edizione che andrà in onda da domenica 17 settembre su Rai1. Per la "zia Mara" si tratta della quindicesima conduzione del contenitore pomeridiano (dalle ore 14 alle 17.10), tanto che al suo arrivo in viale Mazzini per la conferenza stampa di presentazione ha ironizzato: «Sono ancora qui. Ormai mi devono abbattere».

Mara Venier, il ritratto di famiglia conquista tutti: «I miei amori»

Mara Venier, primo giorno di scuola alle elementare per il nipote Claudio, mano nella mano con l'amica Giorgia

Domenica In, Mara Venier: è l'ultima

Durante la conferenza stampa di presentazione della 48° edizione di Domenica In, la quindicesima condotta da Mara Venier, il direttore Intrattenimento Daytime Rai Angelo Mellone ha salutato la "signora della domenica", e lei - come ormai è consuetudine - ha annunciato che quest'anno sarà per lei l'ultimo. «Sono convinta, mai come questa volta, che questo sarà il mio ultimo anno a DomenicaIn. Non credo che finirò questo lavoro, magari farò altro. Domenica In è molto impegnativa», ha detto la Venier. «Io sono fermamente convinta che bisogna lasciare quando stai in alto e non quando cadi, come mi ha insegnato Renzo Arbore. È quello che io vorrei fare. Quest’anno ero convinta di lasciare Domenica In, ma non so dire di no. È il mio tallone d’Achille». «Voglio godermi finché posso l’amore per il marito, dei figli e dei nipoti», ha spiegato zia Mara motivando quella che - al momento, almeno - sembra essere la sua decisione definitiva.

Chi arriverà al suo posto? «Non faccio nomi, non sarebbe carino nei confronti degli altri colleghi. Saranno i direttori a decidere chi prenderà il mio posto», a domanda risponde.