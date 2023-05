Arriva il ddl sul Made in Italy: dal liceo al bollino per i ristoranti italiani all'estero. «Sanzioni da 300 euro in su»

Arrivano il liceo del made in Italy e i conti agevolati per permettere ai giovani di finanziarsi gli studi, ma anche il fondo sovrano per sostenere le filiere strategiche, il bollino per valorizzare i ristoranti tricolore sparsi per il mondo e sanzioni più severe per chi acquista e vende prodotti falsi. Il disegno di legge sul made in Italy che è sul tavolo del governo prende forma e spazia dall'istruzione alle imprese, dalla tutela dei prodotti alla lotta alla contraffazione.

