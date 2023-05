Il ministro Lollobrigida: «Esiste un'etnia italiana che vogliamo difendere»

di Redazione web

«Credo sia evidente a tutti che la razza italiana non esista, esiste però una cultura, un'etnia italiana, quella che definisce la Treccani, un raggruppamento linguistico-culturale, che oggi immagino in questo convegno si tenda a tutelare, altrimenti non avrebbe senso». Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura e della sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, a margine degli Stati Generali della Natalità.

Le parole del ministro Lollobrigida

«La popolazione del mondo cresce, e tanti di quelli che nascono nel mondo vorrebbero venire a vivere in Italia - spiega - . Allora perché preoccuparsi delle nascite in Italia? Se la risposta è quella di incrementare la natalità, probabilmente è per ragioni legate alla difesa di quell'appartenenza, cui io stesso sono legato con orgoglio, la cultura italiana e il mio ceppo linguistico», spiega.

