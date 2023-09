Crocifisso obbligatorio in scuole, uffici, carceri e porti: «Multe fino a 1.000 euro». La proposta della Lega

Una proposta di legge per l'obbligo di esposizione del crocifisso. La croce sia «obbligatoriamente» esposto in luogo «elevato e ben visibile» in tutte le scuole, negli uffici della pubblica amministrazione, nelle carceri italiane, negli ospedali, non mancando di trovare posto anche nelle stazioni, nei porti e negli aeroporti. A chiederlo nero su bianco, («Disposizioni concernenti l'esposizione del Crocifisso nelle scuole e negli uffici delle pubbliche amministrazioni») è la deputata della Lega Simona Bordonali, prima firmataria della pdl appena depositata a Montecitorio dal gruppo del partito guidato da Matteo Salvini.

Il bonus benzina ora è a rischio, governo verso il no: «Non ci sono soldi»

Marina Berlusconi: «Da Meloni approccio responsabile, ma la tassa sulle banche è demagogica»