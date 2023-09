Marina Berlusconi: «Da Meloni approccio responsabile, ma la tassa sulle banche è demagogica»

di Redazione web

Marina Berlusconi torna a parlare in pubblico per la prima volta dalla morte del papà, Silvio Berlusconi. Dopo aver accettato il testamento, che le conferisce - insieme al fratello Pier Silvio - la maggioranza di Fininvest, la manager è intervenuta a margine dell'assemblea di Confindustria. La primogenita del Cav ha parlato dei tassi d'interesse, ma anche di politica e di una sua possibile discesa in campo.

Eredità Berlusconi, i figli accettano il testamento: diviso l'impero da 5 miliardi, maggioranza a Pier Silvio e Marina

Cosa ha detto Marina Berlusconi

Sul nuovo rialzo dei tassi, mossa della Bce per combattere l'inflazione, Marina Berlusconi ha detto: «Speriamo che la cura non uccida il malato. Siamo al decimo rialzo consecutivo. Quello che ha fatto fino a oggi la Bce e stato importante per il contenimento dell’inflazione, tutti i trend la danno in discesa. Bisogna tenere presente sempre pero che questo tipo di interventi ha un effetto negativo sulla crescita. Noi siamo in una economia che essendo stata sottoposta a continui shock ha bisogno di stimoli. Mi auguro che sia l’ultimo rialzo».

Marina Berlusconi ha commentato poi l'operato del governo Meloni: «Da imprenditrice do grande valore alla stabilità. Sono contenta del fatto che finalmente il Paese abbia un governo stabile, espressione della volonta popolare, non accadeva da 11 anni e vi ricordate chi era allora il presidente del Consiglio. Ritengo molto responsabile l’approccio di Giorgia Meloni sia nella gestione dei conti pubblici che in politica estera. Sono passati solo 11 mesi, restano 4 anni, la legislatura e lunga. È presto per dare un giudizio compiuto. Questo governo si è anche trovato a fronteggiare una situazione economica davvero molto complicata».

La critica a Meloni

L'imprenditrice, però, ha anche una critica verso il governo: «Ho apprezzato e ritenuto positive molte misure molte mosse del governo Meloni, devo dire che tra queste non c'è la tassa sugli extraprofitti alle banche.

«Intanto non mi piace il termine extraprofitti, lo trovo fuorviante e anche demagogico chi stabilisce quando un profitto è extra e quando normale? Se è extra in che misura lo è?» prosegue. «È un provvedimento che si presta a dubbi e critiche, ho visto che sono stati sollevati dubbi di incostituzionalità. Per come è stato approvato rischia di rendere il Paese meno attrattivo per gli investitori esteri. Mi auguro che il Parlamento possa riformulare la norma rendendola più equilibrata» conclude.

Poi, a domanda diretta, ha risposto su una sua possibile discesa in campo: «Non mi candido, sto bene in Fininvest».

Sull'eredità di Silvio Berlusconi

Infine, sull'eredità di papà Silvio e la risposta della famiglia, ha detto: «Avete letto il comunicato. Voglio giusto sottolineare quanto sia bella questa dimostrazione di armonia e di unità all'interno della famiglia e quanto sia bello per il nostro papà perchè ci ha educati a questi sentimenti. È stato un grande uomo e anche un grande papà».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Settembre 2023, 13:50

