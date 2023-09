Il bonus benzina ora è a rischio, governo verso il no: «Non ci sono soldi»

di Redazione web

Il bonus benzina non s'ha da fare. Il bonus per contrastare la corsa dei prezzi dei carburanti - con la verde che ormai sfiora i 2 euro a litro, e il diesel poco sotto - al momento 'balla' e non è detto che andrà in porto: lo riferiscono fonti del Mef all'agenzia Adnkronos, sostenendo che da parte di Palazzo Chigi ci sarebbe una certa «freddezza» sulla misura.

Il bonus benzina verso il no

C'è chi dice che sarà fatto più avanti, chi invece sostiene che le risorse scarseggiano «e i soldi per tagliare i prezzi della benzina al momento non ci sono», scrive Adnkronos sostenendo che da parte di Palazzo Chigi ci sarebbe una certa «freddezza» sulla misura, poiché il governo sarebbe impegnato a impiegare le risorse su altre emergenze, tra le altre sanità, sicurezza e contrasto alla denatalità, solo per citarne alcune.



Non troverebbe riscontro quindi l'annuncio di Adolfo Urso di una misura già nel prossimo Consiglio dei ministri.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Settembre 2023, 19:13

