Benzina, prezzi alle stelle. Record sulla A21: «2,80 euro al litro, intervenga il governo»

Il caro benzina torna a spaventare gli italiani e i prezzi, in alcuni casi, sono davvero alle stelle. È il caso dell'autostrada A21 (la Torino-Piacenza) dove la benzina arriva a sfiorare i 2,80 euro al litro al servito.

A denunciare il prezzo è Assoutenti, in base agli ultimi dati comunicati dai gestori e pubblicati dal ministero delle Imprese e del made in Italy. Ecco cosa hanno evidenziato.

Benzina a 2,80 euro al litro

«Ieri su questa tratta un litro di benzina costava 2,798 euro al litro in modalità servito (2,074 euro/litro al self) - specifica l’associazione -, il gasolio invece 2,379 euro al litro e in numerosi distributori autostradali la verde viaggia spedita verso i 2,5 euro al litro».

I prezzi di oggi

Per quanto riguarda il prezzo medio nazionale, secondo l’aggiornamento quotidiano fornito dal Mimit, oggi (venerdì 25 agosto) si evidenzia una stabilità, seppure alta, rispetto a quanto accaduto nella giornata di ieri.

In modalità self-service sulla rete autostradale la benzina costa 2,020 euro al litro, mentre alla vigilia di Ferragosto il costo era di 2,015.

Sulla rete stradale ordinaria il record del prezzo medio più alto self per la benzina tra le diverse regioni se lo aggiudica ancora in Basilicata, con 1,972 euro al litro. Per il gasolio self, invece, la Calabria oggi viene affiancata come regione con il prezzo medio più alto dalla Liguria con 1,874 euro al litro.

Nella provincia di Bolzano, il prezzo medio sale a 1,894 euro al litro.

«Siamo in presenza di una stangata che si sta abbattendo sulle tasche degli italiani che rientrano dalle ferie estive», afferma il presidente di Assoutenti, Furio Truzzi. «Un pieno di verde costa oggi in media 7 euro in più rispetto ad appena tre mesi fa, un pieno di gasolio addirittura 10 euro in più. E ci chiediamo cosa aspetti ancora il governo ad intervenire per affrontare l’emergenza carburanti».

Venerdì 25 Agosto 2023

