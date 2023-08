Carburanti, «a Taranto benzina e gasolio in vendita in un distributore a 4 euro al litro, intervenga la Finanza»: la denuncia dell'Unione nazionale consumatori

di Redazione web

«Sembra incredibile ma a Castellaneta, in provincia di Taranto, un distributore, almeno secondo quanto risulta ufficialmente sull'Osservaprezzi carburanti del Mimit, starebbe vendendo sia la benzina che il gasolio a 4 euro al litro». È quanto segnala l'Unione nazionale consumatori in una nota aggiungendo: «Ci pare assurdo. Chiediamo alla Guardia di Finanza di verificare come mai risulti questo dato anomalo. Se si tratta di un errore nella comunicazione dei dati da parte del distributore, oppure se è un errore del ministero, considerato che stando ad altre fonti non ufficiali il distributore risulterebbe chiuso da mesi. In quest'ultimo caso, comunque, si tratterebbe di un fatto ancor più grave, atteso che sul sito del ministero e nella comunicazione dei dati alle 8 risulta un prezzo trasmesso ieri alle 8 e 23».

La denuncia

«Ci domandiamo, in quest'ultima ipotesi, come il ministero elabora i dati, come calcola le medie regionali, come scorpora i dati farlocchi per fare la media e, soprattutto, perché si ostina a pubblicarli, dando informazioni sbagliate sui prezzi praticati», sottolinea l'associazione.

In conclusione l'Unc segnala anche «il problema di chi utilizza benzine speciali, ad esempio con più ottani, che hanno sfondato la soglia dei 3 euro in alcuni distributori».

