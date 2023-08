Benzina, prezzo sopra 2 euro al litro. Urso: «Nessun ritocco alle accise. Il taglio costa 1 miliardo al mese»

Benzina e Diesel, nessun ritocco alle accise e il prezzo resta alto con il self service in autostrada a 2,019 euro al litro. La benzina è stabile oggi ma resta comunque su livelli elevati. Secondo l'aggiornamento quotidiano del Mimit la verde al self in autostrada è a 2,019 euro al litro, il gasolio (sempre modalità self) a 1,928 euro. Il gpl servito a 0,842 euro, il metano a 1,528 euro. Tra le regioni la benzina verde in self più a buon mercato si trova nelle Marche con un prezzo medio di 1,924 euro al litro, la più costosa in Puglia e Basilicata (1,968 al litro). In provincia di Bolzano si registra il prezzo più elevato a 1,982.

«Il taglio sulle accise costa 1 miliardo al mese - dice il ministro delle Imprese e del Made in Italia, Adolfo Urso, in un'intervista ad Agorà su Raitre -. Se riproponessimo la misura fatta dal governo Draghi, dovremmo trovare in altro modo, con altre tasse, 12 miliardi di euro l'anno, ovvero più di quello che costava il Reddito di cittadinanza».

