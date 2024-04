Benzina, boom di furti nella capitale: serbatoi di auto e motorini svuotati. Come fanno

Nell'ultimo periodo, fare benzina è diventato davvero complicato. Sono saliti i prezzi dei carburanti, con la benzina che ha toccato picchi (nel self) proprio a partire dal 19 ottobre, cioè da circa sei mesi. Questo, subito dopo il rally del petrolio e l'incremento delle quotazioni internazionali.

Naturalmente, si parla anche dei prodotti raffinati, con il prezzo medio della benzina in modalità self di 1,911 euro al litro. Il tutto, con le compagnie tra 1,906 e 1,928 euro/litro. In base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit, il prezzo medio praticato del diesel self è 1,811 euro al litro.





Come evitare che ti rubino la benzina da auto o motorino? Ecco tutti i metodi che puoi usare

I furti

Il prezzo dei carburanti alle stelle ha rispolverato reati che erano scomparsi con il benessere economico, come quello dei ladri di benzina.

Solo a questo punto i ladri forzerebbero il tappo del serbatoio e, nei vecchi modelli di automobile, sarebbero persino in grado di svuotarlo. Mentre il modus operandi per le auto più moderne sarebbe quello di staccare la conduttura che porta il carburante al motore.

La stessa operazione si ripeterebbe da tempo anche a Torraccia, dove una testimone ha parlato con noi in esclusiva della situazione invivibile a Roma: "Per circa quattro volte i ladri sono entrati dalla porta del garage, svuotando serbatoi di auto e moto. Per esempio, hanno rubato il telecomando della mia macchina e cambiare i codici del telecomando di tutti sarebbe troppo costoso, dato che siamo in tanti a vivere questa situazione".

Photo Credits: Kikapress - Music by Korben

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Aprile 2024, 09:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA