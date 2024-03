Criceto triste, il meme conquista TikTok: ecco come è nato il trend, il significato e la vera storia del #sadHamster

Negli ultimi giorni vi sarà capirato sicuramente di imbattervi sui social in una strana immagine non in grande risoluzione di un cricetino dagli occhioni neri che vi guardano supplicanti, con caption o descrizione ansiosa e imbarazzata in una situazione apparentemente normale. Si tratta del nuovo trend che sta spopolando su TikTok e la vera star è lui, il cricetino triste. Il risultato di questi POV video sono frasi sconnesse che danno un effetto davvero divertente. Sono molte le occasioni in cui il "criceto triste" si è ritrovato, segno della sua capacità ad adattarsi ad ogni situazione, punto di forza di un trend virale.