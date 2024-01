Coppia va in vacanza e lascia i cani alla dogsitter, al ritorno lo choc: «Casa distrutta, lei ubriaca e i nostri Bernardo e Goose chiusi in gabbia»

Viaggiare con animali a carico non è facile, comporta spese e fatica che non tutti possono permettersi. Brooke Gambino e Mohammad Kabiri, di Phoenix, Arizona (Stati Uniti), hanno due cani di taglia grande, Goose e Bernardo, difficili da portare in vacanza e su un aereo. Per godersi 10 giorni in tranquillità durante le feste natalizie, la coppia aveva deciso di partire e di lasciare i due cani a una dogsitter trovata su un'applicazione apposita.

Al ritorno dal viaggio, tuttavia, la coppia ha trovato la donna completamente ubriaca sul divano, circondata da bottiglie di alcol semivuote, incapace di reggersi in piedi e dare spiegazioni.